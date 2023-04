168 hodin: Dávky od státu mohou skončit v automatech. Herny obcházejí pravidla, kontrolorů je málo

Kdo pobírá od státu dávky, nesmí do herny ani kasina. Přístup k hazardu jim odepírá takzvaný rejstřík vyloučených osob, který je v provozu přes dva roky. Figurují na něm lidé na dávkách, v insolvenci nebo neplatiči alimentů, což je zhruba dvě stě tisíc lidí. Jenže to neplatí vždy. Figurantka, která pobírá dávky, se dostala do herny v Kladně a hrála na automatu. A dle lidí z branže rozhodně nejde o výjimečnou situaci. Peníze, které stát posílá lidem na pomoc v nouzi, tak skončí v herním automatu. Téma pro pořad 168 hodin zpracovali David Sebíň a Eva Koryntová.