Česko zaostává v prevenci nemoci kostí. Lékaři chtějí situaci zlepšit díky plošnému screeningu osteoporózy

„Osmdesát procent lidí, kteří mají osteoporózu, se vůbec nedostane k lékaři a mnohdy z těch, u kterých už víme, že mají osteoporózu, tak nedostávají léčbu,“ podotýká Vladimír Palička, předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Největším rizikem ohledně nemoci kostí bývá zlomenina krčku stehenní kosti, se kterou se ročně léčí desítky tisíc lidí. Třicet procent z nich do roka po úrazu umírá.

Všeobecná zdravotní pojišťovna proto nově spustila plošný sreening osteoporózy. Do něj se mohou zapojit gynekologové i praktičtí lékaři. Ve dvouletých intervalech budou lékaři sledovat ženy po ukončení menopauzy a muže od pětašedesáti let. Starší ročníky pak lékaři automaticky vyšetří speciálním přístrojem nebo je odešlou do center.