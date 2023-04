Koncem desetiletí by měla mít pošta podle Rakušana kolem 1500 kmenových poboček

Českou poštu čeká v druhé polovině desetiletí další velké zavírání klasických poboček. Další by měly fungovat v partnerském režimu. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy, že by do roku 2030 mělo zbýt 1500 až 1600 kmenových poboček pošty. Po letošní chystané redukci jich má zbýt 2900. Na jednání bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny, kde aktuální rušení poboček také hájil, označil Rakušan tento krok za záchrannou brzdu. On i samotná pošta ale odmítli zveřejnit analýzu, z níž rušení poboček vyplynulo.