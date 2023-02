Janktův coming out může inspirovat, čekají ho zřejmě i nepěkné věci, shodují se novináři. Dle Vízka měl počkat

„Někteří to udělali až po skončení kariéry, někteří třeba jenom v klubu, ale ne veřejně. O některých se to ví nebo tvrdí, ale Jakub Jankto byl první, a proto se dostal na stránku prestižního španělského sportovního deníku Marca, která je zpravidla vyhrazena Messimu nebo Ronaldovi,“ vysvětluje.

„Ahoj, já jsem Jakub Jankto. Jako všichni ostatní mám svoje silné stránky, mám svoje slabiny, mám rodinu, mám přátele. Mám práci, kterou dělám tak nejlépe, jak to jen umím. Už mnoho let, se vší vážností, profesionálně a s vášní. Jako všichni ostatní chci i já svobodně žít svůj život. Bez strachu, bez předsudků, bez násilí. Ale s láskou. Jsem homosexuál. A už se nechci déle skrývat.“

„Jsem zvědavý, jak to unese. V naší společnosti se to tutlá. Já si myslím, že neměl vystupovat takhle upřímně a v takovouto dobu, když je reprezentant, protože u nás je to takové mlčenlivé téma,“ řekl Vízek s tím, že Jankto měl počkat až na konec ve Spartě a reprezentaci. „Lidi to vnímají opravdu zle. (…) Je to opravdu smutný příběh,“ domnívá se.

Poukazuje také na rozdíl mezi ženským a mužským sportovním světem. Zatímco třeba v rugby, hokeji nebo fotbale jsou coming outy extrémně vzácné, v ženských sportech soutěží mnohem více otevřeně gay atletek. „Ony většinou ani coming out nedělají. Většinou oznámí, že si vzaly svojí přítelkyni a tím je to vyřešeno,“ doplňuje Procházka.

Janktově coming outu se dostalo hlasité pozitivní odezvy ve světě, jeho prohlášení podpořily přední kluby, jednotlivé hráčské hvězdy i zastřešující asociace. V Česku je reakce vlažnější a tišší.

Vízek si to vysvětluje tím, že drtivá většina si coming outu nevšímá, je to nesportovní téma. „Když řeknete homosexuál, tak si opravdu někdo představí zženštilého a tak. Do přírody to prostě nějak nepasuje, takže lidi o tom radši budou mlčet. Já jsem napsal článek, kde jsem ho označil za frajera, ale jenom proto, že měl odvahu,“ prohlásil bývalý reprezentant.

Teď může Jankto inspirovat, kontruje Titlbach

Proti tomu se ohradili Titlbach i Procházka. „Z mého pohledu je to tak, že pan Vízek vůbec nepatří do civilizované debaty, pokud se v České televizi máme bavit naprosto explicitně homofobními věcmi typu, že něco takového nepatří do přírody,“ zdůraznil Titlbach.

„Máme respektovat rozhodnutí každého z nás. (…) Třeba já jsem teď na vrcholu svojí novinářské kariéry a pan Vízek by mi řekl, že nemám říct, že jsem gay. Jsem gay a chci být inspirací pro další lidi a další mladé novináře, stejně jako Jakub Jankto teď může být inspirací pro mladé sportovce,“ řekl redaktor Deníku N.

„Myslím, že mu to může jenom pomoci. Jakub Jankto byl velký talent, hrál v Itálii, ve Španělsku a nyní poslední dva tři roky šla jeho kariéra velmi dolů a přestal hrát i ve Spartě. A myslím, že to, co ho trápilo, byla právě ta situace, že se s tím nemohl vnitřně vypořádat,“ domnívá se Procházka, podle nějž by Janktovi mohl coming out pomoci vrátit se mezi reprezentační opory.