Vnitro chce zpřesnit podmínky pro kandidaturu u prezidentských voleb

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nelze podat kandidátní listinu před vyhlášením volby. Tento verdikt vyřadil z boje o prezidentský úřad Denisu Rohanovou, která se opírala o podporu bývalých poslanců.

Soud také mezi kandidáty doplnil Karla Diviše. Některé z neuznaných podpisů totiž podle rozhodnutí uznány být měly. Chybu soud viděl zpravidla u programu na rozpoznání textu, kde někdy pochybení neodhalila ani manuální kontrola.

Ministerstvo vnitra v reakci na to uvedlo, že rozhodnutí respektuje a zohlední ho ve své budoucí praxi. Podmínky pro kandidaturu se ale i tak mají upravit. Resort pracuje na analýze toho, co vše bude nutné zpřesnit. „Mohu garantovat, že vnitro do konce roku ty upřesňující změny předloží, abychom věděli, v jaké chvíli může dát zákonodárce svůj podpis,“ říká k tomu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).