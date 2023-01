Vláda připravuje novou energetickou koncepci. Upřednostní jádro, šanci dá i vodíku

Nicméně úpravu energetické koncepce má vláda v plánu legislativních pracích až na letošní rok, což kritizuje opozice.

„Tato vláda není schopná připravit si plán ani na deset měsíců, natož deset let. Bude bohatě stačit, když aktualizuje energetickou koncepci,“ míní místopředseda sněmovny a bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). „Chápu, že pan premiér žádný energetický plán nemá, protože ještě nevyřešil ani to, co trápí občany a firmy nyní,“ uvedl místopředseda hospodářského výboru sněmovny Radim Fiala (SPD).