Stát se dohodl se Zentivou na zvýšení výroby léků pro český trh, v lékárnách budou na podzim

Farmaceutická společnost Zentiva by měla v příštích měsících navýšit výrobu léků pro český trh. V tuzemských lékárnách by se tyto léky měly objevit na podzim. Stát chce zároveň jednat o zvýšení výroby a dodávek léčiv i s dalšími firmami. Po návštěvě pražského závodu Zentivy to řekli premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podle nich se situace kolem nedostatku některých léků v Česku postupně zlepšuje.