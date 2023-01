Vrchní soud bude znovu rozhodovat o Benešové v kauze Bečvářova statku

Nejvyšší soud nařídil znovu otevřít případ bývalé ředitelky pražského pozemkového úřadu Benešové, která v kauze restituce takzvaného Bečvářova statku dostala tříletý trest vězení podmínečně odložený na stejně dlouhou dobu.

Dovolání Benešové soud odmítl, vyhověl však dovolání, které v její neprospěch podal nejvyšší státní zástupce Stříž.

Po rozhodnutí Nejvyššího soudu se případ vrací na odvolací stupeň, tedy k Vrchnímu soudu v Praze. Podle databáze InfoSoud svolal vrchní soud jednání na 1. února.

„Nejvyšší státní zástupce ve svém dovolání namítal, že Vrchní soud v Praze u obviněné nesprávně posoudil otázku zavinění. Nejvyšší soud se ztotožnil se závěrem nejvyššího státního zástupce, že jednání obviněné nemělo být posouzeno jako nedbalostní, ale jako úmyslný trestný čin,“ řekl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Minulé rozsudky v kauze

Kauza má spletitý vývoj, postupně padaly různé verdikty, opakovaně zasahoval Nejvyšší soud. Benešová od počátku vinu odmítala. Vrchní soud ji naposledy uznal vinnou z maření úkonu veřejného činitele z nedbalosti. Výrazně při tom zmírnil rozsudek, kterým prvoinstanční soud poslal ženu na šest let do vězení, a uložil jen podmínku. Podle předsedy odvolacího senátu Jiřího Lněničky se neprokázalo, že by se bývalá úřednice obohatila a že by jednala úmyslně. NS ohledně úmyslu Benešové zaujal opačný názor.

Benešová čelila obžalobě z toho, že spolu se svým podřízeným Janem Horákem nezákonně přiřkli Emilii Bednářové a dalším restituentům náhradní pozemky za nemovitosti původně patřící Janu Marii Bečvářovi.