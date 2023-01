Narodil se jako první v samostatné republice. „Zlatý střed mezi Západem a Východem,“ říká o Česku

V tehdejším Večerníku ČT maminka čerstvě narozenému Jakubovi přála kromě zdraví, štěstí a úspěchu také „méně takovýchto veřejných vystoupení“. Přání říkala slovensky, protože byla slovenské národnosti. „U nás doma se vždycky mluvilo česky. Ale slovensky samozřejmě umím,“ podotýká Vala.

To, co mu dala matka do vínku, se podle něho vyplnilo částečně. „Myslím, že mám velmi dobrý život. Ta mediální pozornost, ta se moc nevyplnila, i když v podstatě jde o věc, na které nemám žádnou zásluhu. A jinak jsem úplně normální, obyčejný člověk,“ říká.

Přání do života dostal novorozenec od Klause i Kubišové

Začátek života ale obyčejný neměl. Na křtiny přijel tehdejší ministr zdravotnictví Petr Lom. „Přeji, abys s naší novou republikou zdárně společně vyrůstal a stal se jejím hrdým a svobodným občanem. Také ti dále přeji, abys vyrůstal šťastně a spokojeně ve své rodině a do tvého dospělého života ti přeji, aby ses mohl uplatnit podle svých představ,“ popřál ministr Jakubovi.