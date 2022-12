Přibývá nemocných dětí. Lékárny pro ně nemají dost léčiv

Lékárny tak stále častěji rodiče odmítají. Kvůli výpadku účinných látek jim dokonce nemohou ani namíchat náhražky. Některé léky jim dodavatelé slíbili do konce týdne, jiné prý budou až za dva měsíce. Podle Halfarové chybějí i antibiotika. „Máme možnost takzvané rezervace u distributora třeba na 30 kusů, pošlou nám jich ale jen osm, to je ještě dobrá varianta. Někdy nám nepošlou nic,“ řekla.

V lékárnách aktuálně chybí například sirupy na snižování teploty, ale také ty proti bolesti. Ministerstvo zdravotnictví vyjednalo dodávku 300 tisíc balení, do Vánoc by měla přijít třetina. Systémovou změnu má podle ministra Vlastimila Válka (TOP 09) řešit novela zákona o léčivech.

Ve vodě stačí vymáchat ručník, kus látky, na deset až patnáct minut položit na trup, poté osušit. Pokud to nepomůže, je možné proceduru po nějaké době zase opakovat. Naopak zábaly rukou nebo nohou mohou škodit tím, že zhorší prokrvení těchto částí těla. V důsledku toho by se teplo hromadilo v trupu, kde může poškodit životně důležité orgány.

Pokud jsou doma nebo v lékárně k dispozici jen léčiva pro dospělé, u dětí starších šesti let je možné s pečlivou kontrolou a po konzultaci s lékařem tyto léky rozdělit a podat třeba jen půlku pilulky. Přípravky jako aspirin nebo acylpirin ale děti do 16 let dostávat nesmí kvůli riziku vedlejších účinků.

Zabránit výpadku nešlo, říká Válek

Podobně to vypadá i v jiných regionech Česka. Například lékárník z Ostravska René Matlášek řekl, že jsou prakticky bez léků proti teplotě. „Obzvlášť pro nejmenší děti, které tabletovou formu nejsou schopny pozřít. Sirupy nejsou, čípky nejsou,“ uvedl.

Stejná situace je i v Jindřichově Hradci. „Měli jsme akorát čípky – a to nám myslím přišla jenom omezená zásilka. Co jsme měli, tak se vyprodalo už včera během dopoledne,“ řekl lékárník Jiří Olšar.

Podle Válka výpadkům léků zabránit nešlo. Řekl ale, že Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) mohl věc řešit rychleji. Změny v čele úřadu ale šéf resortu zdravotnictví neplánuje. „Problém je v tom, že výpadky léků jsou po celém světě,“ sdělil Válek.

„V první řadě by to měli vysvětlit výrobci, kde je důvod výpadku a jakým způsobem to budou co nejdříve řešit,“ myslí si prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Lepší přehled o stavu v lékárnách nebo povinnost distributorů držet zásobu léků na předpis má přinést novela zákona o léčivech, která je v připomínkovém řízení.

V nemocnicích plno, ve školách prázdno

Vysoká nemocnost se začíná promítat do absencí ve školách i školkách. Děti momentálně naopak zaplňují dětská lůžková oddělení některých nemocnic. Například Vítkovická nemocnice za prosinec eviduje třicetiprocentní nárůst pacientů. Kvůli kapacitám lůžek musí zdravotníci zkracovat dobu hospitalizace u některých dětí.

„Každý večer, každou noc nebo druhý den ráno volná místa řešíme, abychom se připravili na další den,“ sdělil primář dětského oddělení Jan Boženský. Epidemie respiračních onemocnění na Ostravsku podle něj už začala, trvat bude týdny až měsíce.