Roste zájem o soláry i tepelná čerpadla. Firmy nestíhají uspokojit poptávku zákazníků

To, že firmy momentálně nestíhají uspokojit poptávku zákazníků, potvrzuje i Lukáš Houska, který už solární panely na svém domě má. Používá je na ohřev vody. Nyní si však pořídil další na výrobu elektřiny. Objednal je už koncem dubna, instalaci však firma dokončila až v říjnu.

Kvůli jedné chybějící součástce však nové solární panely stále nejsou funkční. „Realizace měla být za devět až šestnáct týdnů. Já čekám už nějaký třiatřicátý týden a ještě pořád ta technologie nefunguje,“ popsal Houska. Fotovoltaika ho přišla na 560 tisíc korun, dvě stě tisíc by měla tvořit dotace. Předpokládá, že se mu investice vrátí do pěti let.

Čeká se i na tepelná čerpadla

Podobný problém teď mohou mít všichni zájemci, a to nejen o fotovoltaiku, ale i tepelná čerpadla. Zájemců totiž přibývá napříč celou republikou, některé firmy nestíhají.

„Objednávky, které teď dostáváme, směřujeme až někam do léta z hlediska skutečné realizace, protože to není jen o těch kapacitách lidských, ale začíná to být problém i z hlediska dodávek některých klíčových komponent,“ uvedl ředitel firmy Solar Global Zdeněk Tříska.