Deficit rozpočtu bude příští rok vyšší než plánuje vláda. Je nutné zvýšit daně, míní ekonomové

Samek odhaduje rozpočtový schodek pro příští rok významně přes 300 miliard korun. „Není to realistické, přání je otcem myšlenky. Bude záležet na mnoha aspektech,“ říká k připravovanému rozpočtu, jehož schodek má podle vlády činit 295 miliard.

Podle Samka je ve vládním návrhu řada nejasných předpokladů na výdajové i příjmové stránce. „Zatím nevidíme světlo v tunelu, i v minulém týdnu byla přijata opatření, která prohlubují příjmovou stranu,“ upozorňuje.

S tím souhlasí i bývalý guvernér centrální banky Jiří Rusnok. „Nejistota je obrovská. Nevíme, jaké vzniknou další nové výdaje nebo jak se změní příjmy,“ vyzdvihl. Podle něj se vláda v současnosti chová nehospodárně. Přijímá některé kroky, které dál zbytečně navyšují současné výdaje, usuzuje.

„Důležité je, že když teče do lodi, tak je potřeba ty díry ucpávat hned. Ne se tvářit, že jsme něco slíbili a už to nelze jinak. Situace je jiná, než když se to slibovalo. Myslím, že je neštěstí, že se přidávají další díry, které mohly počkat,“ upozorňuje Rusnok a kritizuje například zvýšení pro platbu DPH a také avizované změny v důchodové politice.