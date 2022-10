Policie navrhla obžalovat exposlance Feriho kvůli třem znásilněním

Informacemi o údajném sexuálním násilí Dominika Feriho se začala policie sama zabývat vzápětí poté, co se informace objevily na veřejnosti. Letos v březnu bývalého politika obvinila a nyní oznámila, že dokončila vyšetřování. „Kriminalisté ukončili vyšetřování případu a na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 zaslali návrh na podání obžaloby pro tři případy znásilnění,“ sdělila na Twitteru.

Mluvčí pražské policie Jan Daněk upozornil, že jeden z případů, pro který by kriminálka chtěla exposlance obžalovat, se týká dítěte. „Trestní zákoník hovoří o dítěti jako o osobě mladší 18 let, v tomto případě se jedná o sedmnáctiletou dívku,“ upřesnil. Ferimu hrozí až deset let vězení.

Dominik Feri podal již proti samotnému trestnímu stíhání stížnost. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala uvedl, že ji zastupitelství zamítlo jako nedůvodnou.

Někdejší politik je přesvědčen, že se nakonec dokáže obhájit. „Jsem připraven v řízení prokázat svou nevinu, tak jako ve všech již pravomocně odložených případech,“ uvedl. Cimbala řekl, že věcí se nyní bude zabývat státní zástupkyně, která po prostudování případu rozhodne, zda podá obžalobu nebo věc vyřídí jiným způsobem. „Rozhodnutí, to je předpoklad měsíce, dvou měsíců,“ doplnil.

A2larm a Deník N zveřejnily svědectví několika žen, které tvrdily, že s nimi měl Feri sex i přes jejich výslovný nesouhlas, že se z nich snažil vylákat nahé fotografie nebo je veřejně dehonestoval. Feri jejich tvrzení odmítl, i když připustil své „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování v některých situacích. Za ně se omluvil.

Feri v politice začínal v teplickém zastupitelstvu, kam se dostal ve volbách v roce 2014 a usedl i v městské radě. V roce 2017 byl zvolen do Poslanecké sněmovny. Mandát získal, ačkoli byl na posledním místě pražské kandidátky TOP 09, a stal se v 21 letech historicky nejmladším poslancem.

Jako opoziční poslanec ve sněmovně aktivně vystupoval, předkládal pozměňovací návrhy, v době covidových lockdownů na svém instagramovém profilu srozumitelně shrnoval obsah aktuálních opatření vydávaných ministerstvem zdravotnictví, respektive vládou.