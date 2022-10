Sitta mladší dostane od státu 697 tisíc za to, že nemohl dělat znalce

Sitta v žalobě žádal zhruba 1,3 milionu korun, nakonec však souhlasil s nižší částkou, kterou vypočítal Obvodní soud pro Prahu 2. Proti byl ale Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Odvolal se a zpochybnil výši příjmů, o něž Sitta přišel. Úřad argumentoval tím, že muž ztrátu dokládal pouze záznamy ve znaleckém deníku, nikoliv daňovými doklady.

Pražský městský soud však nyní odvolání zamítl a dal za pravdu Sittovi. „Důkaz v podobě znaleckého deníku je zcela dostačující. Ztotožňujeme se s výpočtem provedeným soudem prvního stupně. Žalobce (Sitta) dostál svému důkaznímu břemeni,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Naděžda Zachystalová.

Stát Sittovi znaleckou činnost pozastavil právě kvůli jeho trestnímu stíhání. Muž ji nemohl vykonávat od října 2013, a to po dobu pěti let. U soudu dříve popsal, že znalcem se specializací na technické zkoumání pravosti dokladů, dokumentů a cenin byl jmenován v roce 2011 a že zpočátku musel investovat množství peněz do mikroskopů či souvisejících počítačových programů. Řekl také, že policie i další orgány projevovaly o jeho expertizy zájem i v době, kdy měl činnost pozastavenou.