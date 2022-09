Na nádraží v Praze se objevuje stále více uprchlíků ze Sýrie. Jedná se o vzniku provizorního zázemí

Před válkou v Sýrii uprchli do Turecka, nyní se mladí Syřané snaží dostat dál na Západ a doufají v lepší život. Podle výpovědí některých migrantů je jejich cílovou destinací Německo. V Praze tak nejčastěji čekají na vlak nebo na domluvený odvoz.

„Můj bratranec chce jet do Holandska. A tady můj kamarád by rád jel do Německa. Můj bratr chce také do Holandska,“ říká Syřan Gailp a dodává, že doufá, že bude moci rychle odjet. Jinak prý možná bude spát na lavičce před nádražím.

Podle policejního prezidenta Martina Vondráška je Česko pouze tranzitní zemí. „Na vnitřní hranici neexistuje žádné dobré řešení této situace a cizinec zpravidla dosáhne místa určení. Toho místa, kam chce dojít,“ vysvětluje.