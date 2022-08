Janoušek podal proti zamítnutí podmíněného propuštění blanketní stížnost. Na základě odůvodnění soudu ji buď stáhne, nebo doplní

„Podali jsme blanketní stížnost proti rozhodnutí a nyní čekáme na jeho písemné vyhotovení,“ sdělil ČT Sadílek. O dalších krocích budou podle něj s klientem rozhodovat až poté, co písemné rozhodnutí soudu obdrží. „Pokud by rozhodnutí soudu bylo přesvědčivým způsobem odůvodněno, žádost stáhneme,“ dodal.

Média také zveřejnila fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na kterých je Janoušek bez hole v Alpách. „Samozřejmě vnímám, že mediální zkratka mě nelíčí v dobrém světle,“ řekl k tomu Janoušek v úterý u soudu. Vysvětloval, že mívá dny, kdy se cítí dobře, a že by podle lékařů neměl rezignovat na běžný život ani pohybové aktivity.

Do věznice nastoupil v listopadu 2014, od března 2016 až do loňského července byl ale na svobodě. Brněnská justice mu totiž výkon trestu opakovaně přerušovala na základě lékařských posudků, podle kterých u Janouška existuje po operaci hlavy riziko těžkého poranění mozku, potřebuje dohled a musí se při chůzi opírat o berli. S berlí a helmou na hlavě přišel Janoušek k soudu i v úterý.

Právě na tento rozpor v Janouškově chování poukazoval při rozhodování o podmíněném propuštění jak státní zástupce Richard Petrásek, tak i soudce. Petrásek označil zdravotní posudky za tendenční. Připomněl také, že Janoušek podruhé loni v červenci nastoupil do věznice až poté, co na něj policie vydala příkaz k dodání do výkonu trestu. Do vězení se musel Janoušek vrátit poté, co státní zástupce uspěl se stížností proti přerušení trestu ze zdravotních důvodů u Vrchního soudu v Olomouci.

Podnikatel čelí obžalobě ještě z podílnictví v případu úhrad zdravotních pojišťoven pro společnost Chambon. Soud ho letos nepravomocně osvobodil. Státní zástupce pro Janouška žádal sedmileté až osmileté vězení a proti verdiktu se odvolal.