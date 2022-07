Poslanci se přou o fungování sněmovny. Koalici vadí obstrukce, opozici harmonogram

Podle koalice chod dolní komory brzdí opoziční obstrukce. Dlouhá jednání, a to i přes noc, provázela například novelu pandemického zákona nebo snížení plateb za státní pojištěnce. V reakci na to se ustavila i speciální komise, která řeší možné změny jednacího řádu. Znovu se sejde po prázdninách.

Určité zpoždění koalice připouští v případě některých implementačních norem. Vinu za to dává především minulému kabinetu ANO a ČSSD. Nyní opoziční hnutí ale argumenty současné vlády odmítá. „Ztratila mnoho času předkládáním úplně nesmyslných návrhů v prvním čtvrtletí. Výsledkem toho byly dlouhé diskuse. Potom vláda nezvládá to, co zvládat má, tedy priority,“ řekl místopředseda dolní komory Karel Havlíček (ANO).

„Výkonnost nechci měřit co do počtu, kvantity zákonů. Důležitá je zejména kvalita. Je celá řada věcí, které se povedly. V řadě zákonů, kterým se přezdívá lex Ukrajina, jsme byli schopni velmi rychle zareagovat,“ hodnotí předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Zrušili to, aby mohla sněmovna jednat ve středu odpoledne. Odmítají všechny konstruktivní návrhy a pak to vypadá, jak to vypadá. Za to, jak funguje sněmovna a vláda, nese odpovědnost vládní většina,“ kritizoval šéf SPD Tomio Okamura.

Podle místopředsedkyně sněmovny Věry Kovářové (STAN) si opozice čas ubírá sama. „Bere si přestávku, obstruuje některé naše zákony, které musí být schváleny. Pak samozřejmě je potřeba dát přednost zákonům z naší dílny,“ míní.

V jednacím sále by se poslanci znovu měli sejít na konci srpna – například nad ratifikací vstupu Švédska a Finska do Severoatlantické aliance.