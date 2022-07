„Existuje to, ale je to naštěstí méně strašidelné,“ říká expert o následcích covidu

Na postcovidové stavy se zaměřují v nemocnici v Hradci Králové. Pacienti mohou mít různé obtíže: od psychických, neurologických, respiračních až po poruchy srdečního rytmu. Podle dosavadních zjištění se ale i vážně nemocní lidé dokážou zotavit.

„Existuje to, ale je to naštěstí méně strašidelné, než jsme si mysleli na počátku,“ říká o důsledcích covidu přednosta Plicní kliniky FN Hradec Králové Vladimír Koblížek. Týká se podle něj „zhruba pěti až deseti procent lidí, kdy po covidu mají obtíže po době tří měsíců a delší.“

„Máme několik pacientů, kteří měli těžké změny na CT (druh vyšetření), měli těžký průběh v nemocnici, měli umělou plicní ventilaci, měli ECMO. Po roce a půl se plíce pomalinku regenerují,“ tvrdí Koblížek, podle kterého by se pacienti mohli většiny problémů zbavit zhruba do dvou let. Klíčový je pravidelný pohyb a rehabilitace, hlavně dechové.

Adam je už zpátky z nemocnice

Jedním z těžce nemocných byl i tříletý Adam. Covidem-19 onemocněl v únoru, skončil v kómatu a přes čtyřicet dní napojený na umělou plicní ventilaci. K tomu se ještě přidala pneumokoková nákaza. Šance na přežití neměl téměř žádné.