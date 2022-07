Do výběrového řízení na vedení Cermatu se přihlásil jediný kandidát. Ministerstvo prodloužilo lhůtu

video Události: Do vedení Cermatu se přihlásil jeden kandidát

Ministerský audit po podezření na předražené zakázky nedávno odhalil závažné nedostatky, což znamenalo konec dosavadní ředitelky Michaely Kleňhové. Od konce května je řízením společnosti pověřený náměstek ministra Milan Štábl. I toho ale čeká konec, protože na úřad přivedl jako poradce Luďka Šteffela, který je nyní jedním z obviněných v kauze Dozimetr.

Od září by měl Cermat vést ředitel, jenž vzejde z výběrového řízení, které resort vypsal teprve v červenci. Zájem o vedení organizace, jež má kolem devadesáti zaměstnanců, ale není. Během tří týdnů se přihlásil jediný uchazeč. Ministerstvo proto v pátek oznámilo, že lhůtu na podání přihlášek prodlužuje do 1. srpna a od nového vedení očekává zásadní změny.

„Kdyby fungoval řádně, tak je opravdu hodně důležitý, já mám ale pocit, že to, co se učí na českých školách, tak určuje Cermat a ne odborníci, kteří připraví rámcové vzdělávací programy, a to si myslím, že je dlouhodobě neudržitelné,“ podotýká ministr školství Vladimír Balaš (STAN).