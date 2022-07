Zájem o členství ve skautu je mimořádný. Čekací listiny jsou i na několik let

„Poslední dva roky máme stop stav. Na čekací listině máme asi třicet až čtyřicet dětí a čekací lhůta je přibližně dva roky. Samozřejmě závisí na věku dítěte a jestli je to chlapec nebo dívka,“ popisuje vedoucí 94. oddílu střediska Mafeking Brno Jakub Radan Kopáč.

„Náš oddíl má nyní čekací listinu čítající asi sedmdesát dětí. Situace je taková, že velká část z nich se přijetí vůbec nedočká, jelikož dříve, než by bylo v našich možnostech je vzít, jsou již příliš velké,“ říká vedoucí 156. oddílu střediska Hiawatha Praha Lukáš Polanský.

Přihlášku vyplní po narození

Ve středisku Keya Praha přijímají nové skauty a skautky ve věku šest až sedm let každý druhý rok. „V září 2023 nabíráme novou skupinku malých kluků a holek – kluci na rok 2023 už jsou takřka naplnění, holky ještě místa mají,“ říká zástupce vedoucího střediska Markéta Pelantová. Po naplnění kapacity nové skupiny další zájemce odmítají.

Děti, které se do oddílu nevejdou, se snaží přesměrovat do jiných městských částí, i to se ale většinou nepodaří. „Náhradníci, pokud budou, tak mají skoro nulovou šanci, že někdo odpadne a uvolní se pro ně místo, proto se je pak spíš snažíme posílat jinam,“ dodává.

Podle Barbory Trojak se objevují i případy, kdy rodiče zapisují své děti na čekací listinu ihned po narození. To se podle ní týká hlavně oddaných skautů, kteří ví, jaká je situace. „Na rok 2025 máme přihlášené už čtyři kluky,“ říká Pelantová. Jde právě o děti, které jsou do skauta přihlášené už od svého narození.

Problémem jsou prostory i málo vedoucích

Málo vedoucích a kapacitně nevyhovující prostory jmenuje Trojak jako hlavní překážky pro přijímání dalších dětí. Budovy často potřebují rekonstrukci, aby vzniklo více prostoru, ale na to chybí oddílům prostředky.

„Některé regiony jsou velmi ovlivněné strukturou vzdělávací soustavy – tamní mladí lidé někam dojíždí a do své obce se vrací například v pátek, v jeden den ale není možné uspořádat mnoho schůzek skautských družin zároveň, a proto oddíl nemůže přibrat nové členy. Případně mladí vedoucí odchází za studiem a prací jinam a do své obce se již nevrací,“ doplňuje.