Reportéři ČT: Vítkovice Steel mají zmrazené akcie kvůli údajnému vlivu ruské státní banky

Ocelářský podnik Vítkovice Steel má už dva měsíce zmrazené akcie. České úřady to udělaly kvůli podezření, že známou ostravskou firmu ovládá ruský stát. Po privatizaci v roce 2005 se dostaly do rukou oligarchy Romana Abramoviče a odtud pak do ruské státní banky, která dnes spolufinancuje válku na Ukrajině. Po stopách ruského vlivu na výrobce ocelových plechů se vydal Reportér ČT Michael Fiala.