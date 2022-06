Koalice se shodla na růstu plateb za státní pojištěnce v příštích letech

Vládní koalice se dohodla na růstu plateb státu zdravotním pojišťovnám za děti, důchodce, nezaměstnané a další takzvaně státní pojištěnce v příštích letech. Po letošním plánovaném snížení měsíční platby za jednoho pojištěnce na v průměru 1767 korun, by tak v příštím roce měla tato částka vzrůst zhruba na 1900 korun. Do roku 2025 by pak měla postupně růst nad dva tisíce měsíčně. Původní, úspornější, návrh se nelíbil lidovcům. S tím nynějším souhlasí.