Duka musel řešit vztahy mezi státem a církví. Pro mě je důležité umět naslouchat, řekl Graubner

Myslí si, že současná kultura je silně postižená tím, že jsou lidé soustředění na sebe a zanedbávají vztahy. „Nejsme schopni vidět krizi rodiny, což se odráží na další generaci. To jsou věci, které beru jako silné výzvy,“ podotkl Graubner.

Jeho předchůdce kardinál Dominik Duka uvedl, že při nástupu do úřadu měl trochu jiný úkol, protože velký kus práce v Praze podle jeho slov udělal předchůdce kardinál Miloslav Vlk. „Mně připadlo vyřešit určité vztahy mezi státem a církví,“ řekl.

Tvrzení, že se setkával s mocnými, Duka odmítá. „Pro mě to nejsou mocní, pro mě to jsou přátelé… Pracoval jsem podle devízy svobodná církev ve svobodém státě a ve svobodné demokratické společnosti,“ vysvětlil s tím, že to platí také o všech třech prezidentech. „Já nechodím za mocnými, ale chodím za přáteli, známými a lidmi, kterým na této zemi záleží,“ dodal Duka.

Církev se potýká s odlivem věřících

Za dobu úřadování Duky docházelo k úbytku zájmu věřících chodit také například do kostela. Duka ale takový dojem nemá, podle něj se jedná o demografický problém.

„Počet účastníků bohoslužeb se mění, protože se mění také struktura obyvatelstva na venkově a ve městech. Otec arcibiskup Graubner bude mít velmi dobrou pozici, protože velká část katolíků v Praze jsou dnes mladé praktikující rodiny z Moravy, Slovenska, Polska a pochopitelně i z Čech a většinou absolventi vysokých škol. Tady myslím najde i pochopení, protože právě tito lidé jsou najednou konfrontováni s jinou formací církve, protože Praha má veliké množství kostelů,“ ohradil se Duka s tím, že navíc jsou bohoslužby mezinárodní.