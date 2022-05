Ukrajinské děti dostanou v českých školách potvrzení, doma jim uznají docházku

Ukrajinské děti, které v Česku získaly dočasnou ochranu a chodí tu do školy, dostanou při návratu dvojjazyčný dokument. Školy v něm uvedou, jaký ročníku a obor vzdělávání žák navštěvoval a v jakém rozsahu. Po předložení potvrzení budou ukrajinské školy uznávat studium absolvované v ČR podle českého vzdělávacího systému.

Do českých škol začali děti ukrajinských uprchlíků chodit po začátku ruského útoku na Ukrajinu koncem letošního února. Podle výsledků průzkumu MŠMT chodilo k 7. dubnu do základních škol 23 204 ukrajinských dětí, do mateřských škol dalších 3310 ukrajinských dětí. Školy i školky mají ještě volná místa – do mateřských škol může začít chodit téměř 13 tisíc dalších dětí, do základních škol i 150 tisíc.