Alespoň jedno stanoviště pro hlasování z auta na okres. Úřady navrhly změny pro podzimní volby

Už dvakrát mohli voliči v izolaci nebo karanténě hlasovat z auta. Na podzim to má na první pohled vypadat stejně, i když na ten druhý to může být také trochu jiné. Stanoviště pro volby z vozu je totiž vždy společné pro určitý region a prozatím se využívalo pro hlasování, kde byly kandidátky stejné pro celý kraj. Teď budou v každé obci jiné.

„Bude to systém, který bude jasně identifikovat toho voliče z té dané obce. Samozřejmě je to trochu složitější v případě komunálních voleb, kde není jeden lístek a v každé obci je jiný, ale podle našich informací –⁠ jak se bavíme s komisemi –⁠ to zvládnou,“ vysvětlil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Jedno místo v okrese

Počet takzvaných volebních stanovišť má být podobný jako při minulém hlasování. V celé republice má být minimálně jedno v každém okrese, hlavní město jich má obsloužit alespoň pět.

Zvláštní komise mají znovu obcházet i lidi v izolaci doma nebo třeba v uzavřeném domově seniorů. Prozatím se tyto způsoby hlasování uzákoňovaly každý rok samostatně.

„V tuto chvíli se přichází se zákonem, který by se popřípadě týkal všech voleb. Z jedné strany je opravdu nutné zajistit, aby měl každý právo volit. Otázkou je, jestli by to nešlo zajistit i jinou formou, která je organizačně lepší, ale třeba i levnější,“ řekla místopředsedkyně sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Dvě stě připomínek

Resorty a další úřady k předloze poslaly přes dvě desítky připomínek. Třeba Moravskoslezský kraj chce umožnit, aby některé komise mohly hlasy sčítat dříve –⁠ například když komise obejde všechny voliče na seznamu.

„Časová náročnost sečíst hlasy a vyhotovit příslušné protokoly u těchto voleb může vést k značnému zpoždění při zpracování výsledků voleb pro jednotlivé obce tam, kde byly občany dotčených obcí využity zvláštní způsoby hlasování,“ zní v připomínce Moravskoslezského kraje.

Takovéto volby z auta se ale nakonec nemusí uskutečnit, i když předloha bude schválena. Ta totiž počítá s tím, že rozhodující má být vždy to, zda pětadvacet dnů před volbami bude alespoň na části území vyhlášen nouzový stav nebo pandemická pohotovost.