Podnikatel a exposlanec Tomáš Březina oznámil, že chce kandidovat na prezidenta

Středu označil za vyhlášení „předkandidatury“ a za start etapy, kdy začne se sběrem podpisů voličů. Pro kandidaturu jich potřebuje minimálně padesát tisíc, podnikatel by jich chtěl sehnat raději osmdesát tisíc. Kampaň si chce platit ze svých prostředků.

„Nejsem úplně chudý, na kampaň by mi to mělo stačit,“ poznamenal. Pokud by se objevil mecenáš, spolupráci se nebrání, finanční sbírku ale pořádat neplánuje.

Aktivně oslovovat nechce ani politické strany pro získání jejich podpory. Pokud ho ale budou chtít podpořit „rozumné subjekty“, je povinen o tom uvažovat, řekl.

Poslanecká kariéra

Březina byl v letech 1996 až 1998 poslancem, nejprve za ODS, po skandálech s financováním strany přešel do nově vzniklé Unie svobody. V únoru 1998 se ale mandátu vzdal z osobních důvodů. V roce 2013 se pokusil o návrat do politiky a stal se lídrem středočeské kandidátky ANO, nakonec ji ale opustil s tím, že hnutí pro něj není dostatečně pravicové.

Absolvent stavební fakulty ČVUT do roku 1990 pracoval jako projektant, mistr, stavbyvedoucí nebo referent v různých pražských podnicích. Poté založil společnost Best, ze které vybudoval největšího českého výrobce betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu, loni ji prodal skupině Dek, největšímu prodejci stavebnin v Česku.

Prezidentská volba se bude konat na začátku příštího roku. Současný prezident Miloš Zeman už kandidovat nemůže. Za největší favority jsou dlouhodobě považování bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) a někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, kandidaturu ale ještě oficiálně neoznámili.