Policie znovu odložila případ tendru na dálniční známky, kvůli kterému skončil ve funkci Kremlík

Policie už podruhé odložila případ tendru na elektronické dálniční známky, kvůli kterému skončil ve funkci bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Na dotaz ČT to uvedl dozorující státní zástupce Marek Bodlák z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Právě on loni policii nařídil, aby prověřování ještě doplnila, a to poté, co přezkoumal původní rozhodnutí kriminalistů o odložení případu. Policie nyní znovu došla k závěru, že nebyl spáchán trestný čin. Trestní oznámení podal bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), který zakázku na známky za 401 milionů korun označil za předraženou.