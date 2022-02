Česko vstupuje do týdne bez povinných testů, epidemie dál slábne

Za celý minulý týden bylo v Česku potvrzeno téměř 107 tisíc nově nakažených, o týden dříve to bylo zhruba 160 tisíc a v první únorový týden téměř 230 tisíc. V mezitýdenním srovnání klesá počet nově potvrzených případů 13 dní v řadě.

V pražské městské hromadné dopravě skončila část protiepidemických opatření. Od ledna zakázal dopravní podnik ve snaze ochránit řidiče před nákazou nastupovat do městských autobusů a do starších tramvají předními dveřmi, v autobusech nemohli cestující ani využít přední řadu sedadel. To končí. Některá další opatření ještě platí. Zrušené zůstává poptávkové otevírání dveří, vždy se tedy otevírají všechny dveře ve vozidle, nemění se nic ani na povinnosti mít ve voze nasazený respirátor.

Nástupování a vystupování předními dveřmi bylo omezené od doby, kdy bylo zavedeno plošné testování v zaměstnání, přičemž lidé s pozitivním testem museli na pět dní do karantény. Nyní již nic takového nehrozí. Povinnost plošně testovat v minulém týdnu skončila. Letos poprvé nepodstoupí pravidelné pondělní testy školáci a potřeba nejsou ani v zaměstnání. Zároveň je od soboty účinný nový metodický pokyn hlavní hygieničky, který již nepočítá s nařizováním karantén po rizikovém kontaktu.