Minulá vláda mohla sjednat podle Půty lepší dohodu o Turówu. Je to lež, vzkázal mu Babiš

Po měsících vyjednávání jsou stroje v Turówě zase o něco hlouběji. Podle hejtmana Martina Půty (SLK) byla loni na podzim šance domluvit sedmiletý soudní dohled i vyšší kompenzace.

„Myslím, že 30. září jsme mohli získat lepší dohodu. Podle mého názoru byl hlavní rozdíl v tom, že bylo těsně před parlamentními volbami a i ochota na české straně dohodu uzavřít byla prostě menší,“ myslí si Půta.

Vyjednavači se před půl rokem rozešli kvůli dohledu evropského soudního dvora; Česko chtělo patnáct let, a Polsko trvalo na dvou letech. Nový kabinet potom souhlasil s kompromisem - pět roků. Podle expremiéra Andreje Babiše (ANO) uspěla polská strana. „Pan hejtman se snaží z toho vylhat, ale byl u toho od začátku a měl protestovat. Polsko čekalo na slabého premiéra a na slabou vládu,“ prohlásil Babiš.

„Pro nás nebylo samozřejmě přijatelných ani pět let, ani sedm let. Česká strana jako to minimum nepodkročitelné pak považovala, i premiér Babiš, 15 let výpovědní lhůty,“ upřesnil bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

„My jsme udělali něco pro občany České republiky tím, že jsme tu smlouvu uzavřeli. Andrej Babiš a jeho vláda ji uzavřít nedokázali,“ ohradil se premiér Petr Fiala (ODS).