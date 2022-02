Ať sportují, ale vybrat Čínu byla chyba, zaznělo v debatě politiků o zimní olympiádě

Před letní olympiádou v Číně v roce 2008 panovalo přesvědčení, že by mohlo dojít ke zlepšení v otázce lidských práv, to se ale nestalo. Předseda Senátu si myslí, že je naivní očekávat, že se totalitní moc sama zlepší, když se jí ustoupí. Podle něj je s Čínou třeba komunikovat stylem „já pán, ty pán“. „Na základě rovného a partnerskému přístupu,“ míní s tím, že je třeba, abychom se na některých dodávkách zboží z Číny nestali závislými.

Svojí předloňskou návštěvou Tchaj-wanu prý nechtěl Peking popudit, je přesvědčen, že na této cestě nebylo nic protičínského. Že si to tak země vysvětluje, podle něj „o něčem vypovídá“. „Je třeba se chovat sebevědomě, a zároveň respektovat toho druhého, a to musí být oboustranné,“ podotýká.

Problém na straně Mezinárodního olympijského výboru

Členka sněmovního zahraničního výboru Eva Decroix v Událostech, komentářích sdělila, že rozhodnutí pořádat olympijské hry v Pekingu nebylo správné. Dnes je podle ní možné jen podporovat sportovce. Dobu, která uplynula od rozhodnutí Hry pořádat v Číně, jsme podle ní „promlčeli“.

„My jsme tušili, že to není úplně dobře, a podcenili jsme to, teď se předháníme, proč je to v politické a symbolické rovině špatně. Mezinárodní olympijský výbor to podcenil už v té přípravě,“ prohlásila s tím, že poučením je nezapomenout na základní principy.