ŽIVĚ: Senát rozhoduje o mimořádném volnu a distanční výuce na školách

Novou pravomoc budou moci ředitelé škol využít v případě, že to bude třeba kvůli absenci velkého počtu pedagogů v důsledku koronavirové karantény nebo izolace. Předloha předpokládá, že při výuce na dálku i při mimořádném ředitelském volnu by měli rodiče žáků do deseti let věku nárok na ošetřovné, a to ve výši 80 procent základu výdělku.

Horní komora má na programu také senátorskou novelu o zavedení místní příslušnosti exekutorů, kterou předložila Adéla Šípová (Piráti). Osud novely je nejistý vzhledem k tomu, že senátní ústavně právní výbor normu nepodpořil ani s úpravami. Senát se bude zabývat také čtveřicí mezinárodních ekonomických smluv.

Pandemickou novelu zřejmě Senát projedná za týden, kdy bude pokračovat jeho únorová schůze. Očekává se, že ji schválí.