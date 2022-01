Dnes by kolem Česko-německé deklarace byla ostrá diskuze, myslí si její vyjednavač Jindrák

Základem dohody je, že na ní mají obě strany zájem. My jsme měli zájem, aby nás Německo podpořilo při vstupu do NATO a výhledově při vstupu do EU. Němci také měli zájem udělat tu dvojtečku, jak říkají. Charakterizoval bych to jako trpělivost. Nám také pomohla vnitropolitická situace v Německu, pomohla nám Strana zelených, která byla sice v opozici, ale její zástupci tlačili na Helmuta Kohla, kterému se do toho moc nechtělo. Nechtěl problémy, většinou je vyseděl.

Asi v osmi bodech bylo, co máme dělat my, a v jednom, co má dělat německá strana. To je ale běžná praxe při vyjednávání mezinárodních dokumentů, že začínáte na maximu a postupně ustupujete.

U nás tehdy vládla ODS, pro kterou je typická spíš realistická politika. Byl hlavní důvod, abychom měli dobré vztahy s Německem, že nám pomůže vstoupit do NATO a EU?

Dokonce se říkalo, že to byla podmínka Spojených států, abychom si před vstupem do NATO uspořádali bilaterální vztahy s Německem. Samozřejmě žádná mezinárodní organizace nemá zájem, aby se problémy přenášely do činnosti mezinárodních organizací. Nevím, jestli to byla vyloženě podmínka, ale říkalo se, že si máme mezi sebou vztahy urovnat. Byl to i jeden z motivačních faktorů pro Němce. Třeba Bavorsko ale deklaraci nepřijalo a poslanci CSU hlasovali proti vstupu České republiky do EU.

Jak se vám deklarace jeví s odstupem 25 let?

My bychom dnes měli možná problém, Němci ani tolik ne, ale my bychom měli problém tam ty věci naformulovat. Třeba konkrétně v článku 3, kde je česká reflexe odsunu sudetských Němců. Myslím, že by kolem toho byla dnes dost ostrá diskuze. Neměnil bych na tom ale nic, pamatuju si, že se mluvilo o každém slovu, o každé čárce. Text se ale povedl, je nadčasový, jsou tam věci, které platí dnes a budou platit za sto let.