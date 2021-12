Strážci přírody získají větší pravomoci. Budou moci zakázat ohňostroje nebo zastavit auta

„Řada řidičů nám tvrdí, že si omezení nevšimla, že nevěděla,“ řekl strážce přírody v Beskydech Jiří Lehký. Od letoška už v oblasti turisté neprojedou po silnici z Bílé na Bílý Kříž. Skončilo i parkování na Ostravici. „Nejproblémovější je rozhodně okolí Lysé hory, protože to je magnet,“ podotkl Lehký.

Od Nového roku budou mít strážci ze zákona novou pravomoc auto nebo čtyřkolku v takových místech zastavit. „My to samozřejmě vítáme, protože pravomoci strážce přírody byly úzké,“ pochválil mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Podle Drahného je třeba posílit dohled obzvláště v některých lokalitách. „Například u pramene Labe, u Pančavského vodopádu nebo na Sněžce bychom potřebovali, aby strážce stál prakticky každý den od rána do večera,“ řekl.

Jen posílení pravomocí podle strážců nestačí. „Je to samozřejmě krok správným směrem. Nicméně problémem neustále zůstává to, že profesionálních strážců přírody má státní ochrana přírody k dispozici opravdu málo,“ upozornila mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.

Návštěvnost chráněných území dlouhodobě roste. Zvláště loňský rok s omezeným cestováním do zahraničí byl extrémní. Konkrétně v Krkonoších přibývá i výletů za svítáním. A příroda si neodpočine ani v noci.

Správci chráněných krajinných oblastí budou moci od Nového roku také omezit ohňostroje na jejich území – tak jako v národních parcích, kde jsou zakázané už nyní.

Ochrana nových oblastí?

Nejcennější lokality chrání stát ve čtyřech národních parcích a 26 krajinných oblastech. Dohromady je to asi šestnáct procent rozlohy Česka. Naposledy přibyly Brdy – na Nový rok to bude šest let, kdy je opustili vojáci – s výjimkou jednoho menšího cvičiště.

Další změnou na mapě by mohlo být Křivoklátsko. Nová vláda slibuje, že část stávající chráněné krajinné oblasti s pestrými lesy povýší právě na národní park. Ten nebo spíše nová chráněná krajinná oblast má vzniknout také na soutoku Moravy a Dyje, kde se ochránci už delší dobu dohadují s lesníky, jak pečovat o tamní lužní lesy.



Zvláštní ochrany by se mohla dočkat i část Krušných hor. Ministerstvo životního prostředí chtělo konkrétní návrh představit už v létě – prozatím z toho ale sešlo.

Opatření proti invazivním druhům

Od příštího roku také začnou platit nová pravidla, jak bránit nepůvodním – takzvaným invazním– druhům v šíření. Mělo by se proti nim zasahovat účinněji. „Přísněji, rázněji a v podstatě snadněji, protože například u druhů, které se u nás pohybují v lese, typu mýval a podobně, budou myslivci moci tyto druhy lovit,“ uvedl odborník na invazní druhy z Agentury ochrany přírody a krajiny Tomáš Görner. Seznam je společný pro celou Unii – podle potřeby ale může vzniknout i národní, doplněný o další druhy.

Nyní je na něm celkem třicet živočichů a 36 rostlin – včetně netýkavky, asijského druhu sršní nebo mývalů a nutrií. Například bolševník se Česko snaží zkrotit už několik desetiletí.

Problém s invazivními druhy je například v Kokořínském dole. Tamní vody byly ještě nedávno plné raků – ale jen těch, kteří tam nepatří. Původní zmizeli.

Loni se invazní rak mramorovaný objevil i v rybníku v pražských Dolních Chabrech. Ochránci přírody nádrž vypustili a vydezinfikovali. Letos ale museli zásah zopakovat. Důvod, proč se o druh zajímají, je račí mor. „Je to plísňové onemocnění, které přenášejí nepůvodní americké druhy raků, kteří jsou proti němu imunní. Naše druhy raků to decimuje,“ vysvětlil zoolog z Agentury ochrany přírody a krajiny Luboš Beran.