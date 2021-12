Po dlouhé době klesl počet obyvatel

Ve srovnání s počátkem letošního ledna žilo v Česku na konci září o 20 tisíc lidí méně. Statistici to přičítají především vysokému počtu zemřelých, vliv ale mělo i množství lidí, kteří se z republiky odstěhovali.

V létě zemřelo méně lidí než počátkem roku

Podle Michaely Němečkové z oddělení demografické statistiky ČSÚ se zvýšený počet úmrtí projevil nejvíce v prvním čtvrtletí. To bylo z hlediska úmrtí nejhorší v historii samostatné České republiky. „Druhé čtvrtletí bylo naopak celkově přírůstkové a v polovině roku byl počet obyvatel vyšší než na jeho počátku. Záporné saldo zahraničního stěhování ve třetím čtvrtletí nicméně číslo srazilo zpět dolů, a to k 30. září na 10,68 milionu,“ doplnila Němečková.

Ve třetím čtvrtletí zemřelo méně lidí než v předchozích kvartálech. V tom prvním zemřelo téměř 47 tisíc lidí, ve druhém 30 tisíc. Od července do konce září zemřelo 26 291 lidí. Nejvíce zemřelých bylo ve věkové skupině 75 až 79 let, zatímco loni bylo ve stejném období nejvíce úmrtí ve skupině 85 až 89 let, uvedli statistici. Během prvního roku života zemřelo celkem 182 dětí, meziročně o 12 méně. Kojenecká úmrtnost dosáhla 2,1 promile.