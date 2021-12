Pro balíky ze zemí mimo EU platí nová pravidla, zákazníci o nich často nedodávají údaje

Lukáš Neuheisl objednává ze zahraničí i několikrát do měsíce. Pořizuje si hlavně sběratelské karty. „Obvykle to můžou být desítky dolarů, řekněme třeba od deseti dolarů výš, kde se to ještě vyplatí dovážet, zejména z Japonska, kde je pošta často zdarma,“ přibližuje sběratel.

Od října se mu objednávání malých zásilek mírně prodražilo, nově musí připočíst DPH a poště předat údaje k celnímu řízení. Přijde mu e-mail se sdělením, že celníci očekávají příchod balíčku.

Pak stačí vyplnit údaje o zásilce, a pokud DPH nezahrnul obchodník už při prodeji, vyměří ho celní úřad z celkové částky za zásilku a za dopravu. V případě, že si adresát nezajišťuje celní řízení sám, musí se k celkové částce přičíst také odměna dopravci.