Až tři čtvrtiny firem na začátku roku zdraží zboží, uvedla Hospodářská komora

„Aby vůbec přežily, budou to muset promítat do konečných cen svých výrobků, ať jsou vstupem do dalších výrob nebo ať jsou to konečné výrobky pro spotřebitele,“ míní prezident Hospodářské komory (HK) Vladimír Dlouhý.

Šetření mezi členy HK se zúčastnilo čtyři sta respondentů. Podle průzkumu je zvýšení cen energií nejzásadnějším faktorem, který příští rok ovlivní podnikání. Na druhém místě je úbytek pracovní síly, po kterém následuje zdražení pohonných hmot.

Třeba spolumajitel pekařství v Lomnici nad Lužnicí Marek Baštýř popisuje důvod plánovaného zdražení: „Všechny hořáky jsou plynové, jinak motory jdou samozřejmě na elektřinu. Ale každý hořák má výkon 96 kW. To když se spustí, to se plynoměr skutečně točí.“

Zdražení se dotkne i staveb

„Cena za energie tu stoupla řádově až dvojnásobně, což při našich skladovacích prostorách, kde mrazíme potraviny, je výdaj na elektřinu extrémně velký,“ doplňuje ho výkonný ředitel zásobovací firmy Lukáš Dědek. Menší podniky se ale podle průzkumu komory budou snažit ceny držet na stejné úrovni.

Dražší energie budou znamenat nejen vyšší ceny výrobků, ale také služeb nebo třeba stavebních prací. „Zvýšení cen se odvíjí od ceny zdrojů, u kterých předpokládáme nárůst mezi deseti a dvaceti procenty, ale finální kalkulace samozřejmě závisí na náročnosti daného projektu,“ dodává mluvčí stavební společnosti Ondřej Šuch.