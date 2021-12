Nejvyšší správní soud je zahlcený stížnostmi. Narůstá počet nevyřízených sporů

Počet nevyřízených případů se na NSS za šest let téměř ztrojnásobil. Zatím nepomohlo ani zvýšení počtu asistentů, ani letošní změna zákona, díky které může soud odmítat případy, o kterých už jednou rozhodl. To se ale týká jen nových žalob a se starou zátěží to soudu nepomůže.

„Soudci Nejvyššího správního soudu se mnohdy zabývají velice složitými právními a skutkovými otázkami, například DPH nebo územní plány obcí a měst. Nápad je dlouhodobě vyšší, než kolik dvaatřicet soudců zvládne v reálném čase vyřizovat,“ vysvětluje mluvčí NSS Sylva Dostálová.