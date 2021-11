Reportéři ČT: Děti bojují s rakovinou, jejich rodiče s úřady a nedostatkem peněz

Přijíždějí z Bruntálu, Karviné, Jihlavy i odjinud. Na dětské onkologii v Brně prožívají rodiny s nemocnými dětmi nejtěžší dny, týdny i měsíce života. „Léčíme se už od února a ještě do února budeme. On (syn, pozn. red.) nereagoval moc dobře na léčbu, takže spadl až do nejtěžší skupiny, kdy už mu hrozila transplantace kostní dřeně. Naštěstí potom nějaká léčba zabrala,“ popsala příběh svého syna Michaela Schmeisterová.

Rakovinou onemocněl také Vítek Šosták. „Jste uzavřeni ve špitále a doma. Málokdy můžete jít ven, jen když to zdravotní stav dítěte dovolí,“ popsala jeho matka Stanislava.

Syn Renaty Swaczinové má za sebou 36 zákroků v narkóze. „Musela jsem přestat chodit do práce,“ řekla.

Problémy zažívala také sociální koordinátorka z Nadačního fondu dětské onkologie Krtek Kateřina Nazarej: „Když jsem se v roce 2010 léčila se svým synem, musela jsem si doslova sehnat neschopenku, abych mohla se synem zůstat během celé jeho léčby. Ani ve snu mě nenapadlo, že o jedenáct let později to bude fungovat úplně stejně.“

O rozhovor Reportéři ČT požádali ministryni práce a sociálních věcí v demisi Janu Maláčovou (ČSSD). Z resortu ale oznámili, že se možná vyjádří spíš někdo z náměstků. Nakonec poslali pouze písemné vyjádření. „Ministerstvo práce a sociálních věcí si je vědomo nelehké situace osob s onkologickým onemocněním a situaci průběžně monitoruje,“ stojí v něm.