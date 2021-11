Vir musíme pomocí opatření předehnat, zatím ho jen doháníme, říká hejtman Zlínského kraje Holiš

Právě neočkovaní totiž v nemocnicích v kraji tvoří většinu pacientů na odděleních jednotek intenzivní péče (JIP). „U starších pacientů nad 65 let to vychází na dva očkované pacienty na dalších osm neočkovaných. V mladších věkových kategoriích se ten poměr ještě zvětšuje, třináct procent na JIP je očkovaných a 87 procent neočkovaných,“ vysvětlil hejtman.

Podle hejtmana jsou opatření, které hygieny zavedou ve Zlínském kraji, nutností. „Nechceme omezit školy a provoz firem. Saháme na špičku ledovce, tam kde nás to bude nejmíň bolet. Na stole je ale jiná hodnota a to je lidský život a doufáme, že všichni občané Zlínského kraje nám pomůžou,“ apeloval. Uvedl také, že úterní vyjádření zástupců kraje vyjadřuje respekt k očkovaným a všem, kteří dodržují stávající opatření.

„Když se podíváme do těch nemocnic, tak víme, že jsme udělali maximum například v domovech pro seniory, kde máme minimum nakažených koronavirem a vakcína opravdu funguje,“ myslí si Holiš. Počet lidí bez očkování nad pětašedesát let se podle něj ve Zlínském kraji pohybuje okolo patnácti procent.

Cílem je zachovat péči pro všechny pacienty, říká Holiš

Doporučení k omezení společenského života oznámilo vedení kraje po debatě s hejtmany a zástupci nemocnic v kraji. „Bavíme se o tom, jakým způsobem zabezpečíme péči i pro necovidové pacienty. To jsou věci, které musíme diskutovat se zdravotníky. Pomůže nám armáda a Červený kříž,“ dodal.

„S informacemi, které mám, si myslím, že do tohoto stavu se můžou snadno dostat i další kraje,“ míní Holiš. „Víme, že vrchol pandemie má přijít někdy kolem 20. prosince. Když si dají všichni dohromady ta čísla, pochopí, proč tato opatření děláme,“ upřesnil.

Primář Tomáš Gabrhelík z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a koordinátor lůžkové péče ve Zlínském kraji tento týden prohlásil, že „čísla věrně kopírují nejčernější predikce matematického modelu“. Hejtman Holiš s ním podle svých slov situaci konzultuje, jeho slova se ale snaží mírnit.

„Udělám maximum pro to, aby se tento výhled nestal realitou,“ reagoval s tím, že chce hlavně zabránit tomu, aby se naplnil rizikový scénář. Ten by znamenal, že ve Zlínském kraji by nebyla kapacita pro to, aby mohli být pacienti s covidem umístěni v lékařských zařízeních. Poté by museli žádat o pomoc s převozem pacientů do nemocnic v dalších krajích.

Na nouzovém stavu se hejtmani neshodli

Holiš připouští, že opatření v kraji mohou trvat déle než jen avizované dva týdny: „Jsem realista a připravuji se na obě varianty. Pokud nebude třeba zavádět opatření, pro všechny to bude úleva a vítězství, že tato opatření nám pomůžou zabránit šíření nemoci.“ Další rozhodnutí podle něj závisí na doporučení hygienických stanic.

„Naším cílem je ale dostat se před pandemii, protože ji jenom doháníme. A dostat se k něčemu, čemu se říká prevence, protože k tomu jsme se zatím bohužel ani nepřiblížili,“ zdůraznil.

V úterý ráno jednali zástupci hejtmanů s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) o tom, zda vyhlásit nouzový stav, nakonec to ale odmítli. „Už dnes jsem byl připraven návrh s apelem nemocnic podpořit a hlasovat pro nouzový stav po celé zemi. Pokud by měla být opatření občany přijata, měla by být ve všech krajích stejná,“ míní ale Holiš.

Pokud by ke zhoršení situace v kraji došlo, uvedl, že je připravený premiéra znovu oslovit. „V momentě, kdy hygiena oznámí, že pro další zabránění šíření nemoci je potřeba oslovit vládu, uchýlím se k tomu. Doufám ale, že teď k tomu nebude muset dojít,“ uzavírá.