Vlaky zmizí ze středočeských lokálek. Havlíček slibuje změnu financování

012 Pečky–Kouřim (redukce počtu spojů) 062 Městec Králové – Křinec (pouze víkendový provoz) 064 Mšeno – Mladá Boleslav (víkendový provoz pouze od konce března do října) 076 Mělník–Mšeno (víkendový provoz pouze od konce března do října) 162 Rakovník–Kralovice (provoz pouze o víkendech od konce března do října) 210 Čisovice–Dobříš (redukce počtu spojů)

063 Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov 094 Vraňany – Lužec nad Vltavou 095 Straškov–Zlonice (z Vraňan do Straškova provoz zachován) 204 Březnice – Rožmitál pod Třemšínem 222 Vlašim – Trhový Štěpánov (z Benešova do Vlašimi provoz zachován) 233 Čelákovice–Mochov (provoz ukončen již 29. 10.)

Kritici škrtů argumentují mimo jiné tím, že výsledkem je úspora pouhých tří procent nákladů, které Středočeský kraj na dopravu dává. Ke kritikům patří i ministr dopravy v demisi Karel Havlíček, který krajskou samosprávu kvůli rušení spojů na lokálkách v létě kritizoval. Je stále přesvědčen, že to byla chyba. „Za nejhorší považuji, že je to šité horkou jehlou. Všechny lokální tratě v České republice jsou prodělečné a všechny se musí dotovat, bavme se o míře. My jsme navrhovali, ať se to o rok odloží a mezitím se najde nástroj, jak se podpoří více jednotlivé kraje,“ řekl.

Financování vlaků v regionech bylo velkým tématem v roce 2009. Kraje tehdy hrozily dramatickými redukcemi osobních vlaků s tím, že na ně nemají peníze. Situaci vyřešilo memorandum, které přiznávalo krajům státní příspěvky na objednávání vlaků, ale ani to nezabránilo rušení provozu na některých tratích. Memorandem chtělo ministerstvo zpomalit i nynější středočeskou redukci, ovšem jeho součástí nebyl příslib peněz, nýbrž jen jednání o změně financování, o němž Havlíček hovoří i nyní. Kraj ho nakonec odmítl.