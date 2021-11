Koaliční smlouvu jsme neporušili, jednání o vládě naše spory s Piráty neovlivní, říká Gazdík

V Česku platí od prvního listopadového dne nová opatření proti šíření koronaviru. Podle možného příštího ministra školství Petra Gazdíka jsou jejich největším problémem parametry, podle kterých je současná vláda zavádí. „Školství se teď neřídí predikcemi, ale týden starými daty. Důležité je testovat lokálně podle incidence v daném místě a podle predikce, jak se to v tom místě vyvíjí a jak to bude asi vypadat za týden,“ nastiňuje.

Myslí si také, že překážkou pro testování na školách během narůstající epidemie budou nedostupné testy. „Je možné, že testů bude nedostatek a vláda se na současnou situaci opět nepřipravila,“ uvedl s tím, že podle jeho informací jsou ve skladech státních hmotných rezerv zhruba dva miliony testů.

Do budoucna je podle něj v nejvíce zasažených okresech nutné testy zachovat i pro očkované učitele a studenty. „Musíme se řídit hlavně predikcemi. Hygienické stanice nemůžou situaci zvládat samy, na to nemají dostatečné kapacity,“ zdůraznil Gazdík.

Nátlak na očkování je větší, než je přípustné

Podle místopředsedy Starostů a nezávislých by mělo očkování zůstat dobrovolné. „Nátlak na očkování je na můj vkus větší, než je přípustné,“ míní a doplňuje, že motivací pro nejvíce ohrožené profese, mezi kterými jsou i učitelé, má zůstat pocit společenské odpovědnosti.

„Pozitivní motivaci u učitelů podpoříte tak, že si musí uvědomit, že nechtějí nakazit svoje žáky. Pokud chceme mít víc naočkovaných lidí, nesmí v tom být takový chaos, jaký je teď. Vše je totiž o důvěře a vzájemné solidaritě.“

Také restaurace, které mají nově povinnost kontrolovat takzvané covidpassy při vstupu, by podle Gazdíka neměly v případě pochybení nést odpovědnost. „Mohou kontrolovat a ptát se, ale finálně za to nenesou odpovědnost, je to jakási společenská dohoda. I v restauraci se můžete chovat nespolečensky, ale je to na vaši odpovědnost,“ vysvětluje.

„Na ministerstvu školství chci zachovat kontinuitu“

Svoje místo jako kandidáta na pozici příštího ministra školství Gazdík dosud nepotvrdil, prozradil ale, že obsazení nového kabinetu by se měla veřejnost dozvědět při podpisu koaliční smlouvy. „Jsem jeden z možných kandidátů na ministra školství. Kdo bude ministrem čeho, se ale dozvíte až po podpisu koaliční smlouvy,“ ujišťuje.

Na převzetí ministerstva školství se ale prý cítí připravený. „Jsem součástí vládního týmu pro školství a věřte mi, že se na tu roli snažím připravovat. Vím, co bych chtěl změnit a co bych dělal. Chci kontinuitu, která není při přebírání ministerstev jednoduchá.“

Smlouva mezi koalicemi SPOLU a Piráty a STAN by měla být dokončena v úterý, momentálně týmy jednají o posledních formulacích.

Ke kroužkování kandidáti nevyzývali, velký vliv měly kampaně na podporu žen, říká Gazdík

Zcela odmítavě se místopředseda STAN staví k závěrům interní analýzy Pirátské strany k výsledkům sněmovních voleb, kterou v pondělí zveřejnil server Neovlivní. Zástupci STAN podle ní porušovali před volbami koaliční dohodu opakovanými výzvami ke kroužkování kandidátů Starostů, což podle analýzy způsobilo stav, kdy v dolní komoře zasedne třiatřicet Starostů a pouze čtyři Piráti.

„V koaliční smlouvě je jasně řečeno, že kandidát nesmí vyzývat ke kroužkování. To nebylo porušeno,“ ujišťuje Gazdík. „Nikoho jsme s kroužkováním nepodvedli. Nelíbí se mi a mrzí mě, že se dozvídáme z médií něco, co jsme s Piráty neprobírali,“ dodává.

Interní analýza Pirátů zmiňuje i zastupitelku Dolních Břežan Barboru Urbanovou, která je spolupracovnicí předsedy STAN Víta Rakušana. „V den voleb vyzval ke kroužkování své asistentky ve sponzorovaném příspěvku. Tato asistentka byla na dvanáctém místě kandidátky, tedy na nevolitelném místě. Následně získala mandát poslankyně,“ stojí v analýze.

„Musím se ohradit, protože Vít Rakušan je ten, kdo nejvíc obhajoval koalici s Piráty,“ reaguje Gazdík a úspěch Urbanové vysvětluje vlivem vlastní prezentace a dalších kampaní. „Barbora Urbanová je žena, a pokud tu byla nějaká výzva, tak to byla kampaň ke kroužkování žen nebo výzva Milionu chvilek. A nejlepší reklamou pro ni bylo, že je asistentka Víta Rakušana. To věc, která stačila.“

Spory s Piráty v souvislosti se zveřejněnou analýzou by ale neměly ovlivnit jednání o budoucí vládě, zdůraznil. „V téhle době si foukat bolístky vůbec nedává smysl. Nemyslím si, že zrovna teď byl ten dobrý čas tohle začít řešit,“ myslí si.