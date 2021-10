Manažery J.O. Investment obžalovali, že obrali klienty o 2,4 miliardy, za něž koupili zlato či luxusní auta

Policie zabavila cennosti za 1,3 miliardy korun

Loni v únoru uskutečnili kriminalisté při zadržení podezřelých osmnáct domovních prohlídek a zajistili hotovost v korunách, eurech i dolarech, nemovitosti, vozidla značek Bentley, Maserati či Ferrari, šperky včetně hodinek značky Rolex či cihly zlata i dalších drahých kovů.

Podle Havla tak obvinění způsobili škodu nejméně 2,4 miliardy korun. „Objem zajištěných výnosů z trestné činnosti dosahuje přibližně 1,3 miliardy korun. V případě uznání viny lze zabrané výnosy z trestné činnosti použít na úhradu škody poměrným způsobem, a to pouze u těch poškozených, kteří již své nároky přihlásili do trestního řízení prostřednictvím soudem ustanovených společných zmocněnců,“ upřesnil Havel.

Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě. Rozsáhlý trestní spis má 160 svazků, které obsahují 60 tisíc stran textu. Soud už dříve rozhodl, že poškození klienti mohou uplatňovat svá práva pouze prostřednictvím společného zmocněnce. Policisté poté vyzvali oběti údajného podvodu, aby se jim hlásily jen písemně a aby nepodávaly vlastní trestní oznámení, protože by to prodloužilo trestní řízení.

Na rozkrytí případu se podíleli pracovníci Finančního analytického úřadu, s policejní centrálou spolupracovalo také Centrum zajištěných aktiv ministerstva vnitra.

Ponziho schéma je pojmenované podle podvodníka Charlese Ponziho, který přesvědčil tisíce lidí, aby investovali do předplacených poštovních poukázek. NCOZ uvedla ve své výroční zprávě za loňský rok, že „pokud je něco příliš dobré na to, aby to byla pravda, jedná se obvykle o Ponziho schéma“. Princip spočívá v tom, že investoři svěřují své peníze investičnímu fondu s vidinou vysokého zhodnocení, provozovatel schématu si ale peníze místo investování nechává a vyplácí prostředky fondu jen některým investorům za účelem nalákání dalších. Ve chvíli, kdy ve fondu nejsou žádné prostředky, zkrachuje.