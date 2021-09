Evropská komise ví, že rozpor v právních názorech může vyřešit jen soud, řekla Dostálová

„Česko nedělá žádné překvapivé kroky“

„My jsme se na začátku s Evropskou komisí dohodli, že žádné projekty, které by potenciálně mohly být pod auditem o střetu zájmů v problémech, nebudeme certifikovat, a toto my důsledně dodržujeme,“ uvedla s tím, že jediná certifikace byla u jednoho projektu po dohodě s Bruselem. Podle Dostálové Česko nedělá žádné překvapivé kroky.

Ministryně potvrdila, že pro unijní orgán je klíčové, zda je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Zmínila ale zároveň rozpor mezi evropským právem a tuzemským zákonem. „My prostě tvrdíme, že české zákony může vykládat pouze český soud,“ sdělila s tím, že premiér postupuje v souladu s tuzemskými zákony, není ve střetu zájmů, a dal majetek do svěřenských fondů.

Dostálová předpokládá další jednání, pokud by s dopisem Evropská komise spokojena nebyla. Komise podle ní ví, že rozpor v právních názorech může vyřešit jen soud. „Evropský soud bude muset rozhodnout, jestli Evropa vykládá české zákony, nebo jestli je mají vykládat české soudy,“ doplnila.

„Pokud by dospěl evropský soud k tomu, že pan premiér je ve střetu zájmů a že ty firmy, které dal do svěřenského fondu, dále ovládá, což by bylo v rozporu s českým zákonem, tak by se vymáhaly dotace po Agrofertu zpět,“ sdělila. Pokud by podle ní žádal kdokoliv z koncernu Agrofert, žádosti by nebyly propláceny, dokud nebude vyřešen soud.