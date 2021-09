Ministerstvo odeslalo Evropské komisi vyjádření ohledně zlepšení kontroly střetu zájmů při rozdělování dotací

Podle původních zpráv serveru iRozhlas by se případná stopka týkala všech peněz z eurofondů. Podle Hospodářských novin a serveru Aktuálně.cz by se ale zastavení týkalo jen společností a firem ve svěřenských fondech. Tam jsou uloženy zejména podniky patřící pod holding Agrofert českého premiéra, upozornila zmíněná dvě média.

Ministryně Dostálová už v úterý zdůraznila, že nemůže kvůli požadavku na důvěrnost korespondence říct podrobnosti. Očekává však, že Komise bude spokojena. Hlavním požadavkem Komise bylo podle Dostálové, aby ministerstvo průmyslu a obchodu implementovalo metodický pokyn, což učinilo. Neobává se toho, že by dotace mohly být zastaveny.

Evropská komise požaduje po českých úřadech řadu preventivních a nápravných opatření, která mají zajistit dodržování zákona o střetu zájmů. Například vést seznam veřejných funkcionářů, kteří vlastní nebo ovládají firmy. Nebo zapracovat do postupů metodické stanovisko, které řeší střet zájmů v souvislosti se svěřenskými fondy.

„Jedním ze sdělení je to, že ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán splnilo požadavek na zapracování Metodického stanoviska č. 10 Národního orgánu pro koordinaci do své řídicí dokumentace. Česko vede s Evropskou komisí dialog a reaguje na všechny podněty. Vzhledem k požadavku Komise na důvěrnost obsahu korespondence není možné sdělovat další podrobnosti,“ doplnil.

Korespondence s Bruselem

České úřady měly původně poslat dopis s informací, jakým způsobem se aktuálně kontrola střetu zájmů provádí, do osmého září. Ministerstvo pro místní rozvoj, které komunikaci s Bruselem koordinuje, ale v prvním zářijovém týdnu požádalo o posunutí termínu. To však Generální ředitelství pro regionální politiku odmítlo.

„S ohledem na slyšení našeho generálního ředitelství dne 27. září 2021 ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu trvám na tom, abych do dvaadvacátého září obdržel vyčerpávající stav provedení (požadovaných opatření, pozn. red.),“ napsal v dopise, který má k dispozici server iRozhlas, Franck Sébert z Generálního ředitelství pro regionální politiku. Odkazuje přitom na jednání, které se má konat příští pondělí.

Zavedení opatření k zamezení střetu zájmů začala Evropská komise vyžadovat poté, co prohlásila za definitivní závěry auditu, který se zabýval vztahem premiéra Andreje Babiše (ANO) a holdingu Agrofert.

Auditoři tvrdí, že Babiš má kontrolu nad svěřenskými fondy, do nichž Agrofert, jehož vlastníkem dříve byl, vložil před účinností novely zákona o střetu zájmů. Ta by omezila přístup Agrofertu a dalších Babišových firem k veřejným penězům, dokud by setrval ve vládní funkci.

Podle zprávy byl i po vložení Agrofertu do svěřenských fondů ohrožen nestranný výkon Babišových vládních funkcí, neboť se podílel na rozhodnutích, která měla dopad i na Agrofert. Zároveň se podílel na rozhodování o tom, jak budou rozděleny unijní peníze v Česku.

Babiš, Agrofert ani české úřady se závěry auditu nesouhlasí. Ministryně pro místní rozvoj tvrdí, že by měl rozhodnout soud. Tuzemští vládní politici tvrdí, že se Evropská komise prostřednictvím auditu snaží vykládat český zákon o střetu zájmů a že na to nemá právo. Opozice naopak v souvislosti s kauzou vyzvala premiéra, aby se buď Agrofertu definitivně zbavil, nebo odešel z funkce.