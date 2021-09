Dva tisíce fotografií. Fotograf Josef Koudelka předal dar českému státu

„Jsem ve věku, kdy vím, že moje léta jsou omezená, a snažím se většinu věcí, které jsou možné, dodělat. Měl jsem názor, že až tady jednou nebudu, nikdo se nebude moct dotknout toho, co jsem udělal. Teď zjišťuji, že mám 30 tisíc kontaktů filmu, které jsem za třicet let nafotografoval. Pro mě vždycky bylo na prvním místě fotografovat a cestovat. Teď, když nemůžu cestovat, snažím se dát do pořádku všechny věci, musím prohlédnout těch 30 tisíc kontaktů a zjistit, co tam je. Protože až tady nebudu, nikdo už to nezjistí,“ říká Koudelka.

Jednání o rozsáhlém daru světoznámého fotografa jeho vlasti trvala mnoho let, darovací smlouvy se postupně podepisují, další část se ještě připravuje. První část daru Uměleckoprůmyslovému muzeu (UPM) se smluvně uzavřela v roce 2018, kdy instituce u příležitosti Koudelkových 80. narozenin připravila jeho retrospektivu nazvanou Návraty.

Rozsáhlý dar pro UPM zahrnuje cykly Začátky, Experimenty, Divadlo, Cikáni, Invaze, Exily, Panorama, ale mimo jiné i dosud nepublikovaný soubor fotografií plakátů nasnímaných autorem v ulicích Prahy při invazi v srpnu 1968.

„Věřím, že moje nadace a muzeum budou spolupracovat a že pokud budu existovat, tak to ještě dáme dohromady. Pokud nebudu existovat, proto je tady nadace, která má tři členy, kteří mě dobře znají,“ řekl Koudelka. Nadační fond fotograf založil před dvěma lety, stojí v jeho čele a členy jsou jeho dlouholetí spolupracovníci Irena Šorfová, Jonathan Roquemore a Stuart Alexander.

Josef Koudelka (1938) patří celosvětově k nejvýznamnějším fotografům 20. století. Díky svému souboru z invaze vojsk Varšavské smlouvy do Prahy dostal pozvání do agentury Magnum Photos a v roce se 1974 se stal jejím členem. Po emigraci Koudelka cestoval po Evropě a vytvořil zásadní obrazové soubory Gypsies (Cikáni, 1975) a Exiles (Exily, 1988).

V roce 1978 obdržel Nadarovu cenu a o devět let později získal francouzské občanství. Jeho dílo oceňoval francouzský fotograf Henri Cartier-Bresson a česká kunsthistorička Anna Fárová. V současnosti fotograf střídavě žije ve Francii a Česku, a pokud mu to zdravotní stav dovoluje, pokračuje v dokumentaci evropské krajiny a Blízkého východu.