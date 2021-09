SPD zahájila horkou fázi kampaně, tématy jsou uznávání protilátek nebo odpor k migraci

Dále SPD prosazuje jako už dlouhodobě vystoupení země z Evropské unie. Chtěla by ale zachovat volný pohyb občanů, zboží, peněz a služeb. V tomto ohledu by více spolupracovala se státy V4.

„Jsme proti přijímání jakýchkoliv islámských a afrických migrantů, i Andrej Babiš (ANO) přijal do České republiky prvních 170 islámských afghánských migrantů,“ říká Okamura. Česko přijalo především afghánské spolupracovníky české armády evakuované do ČR.

Další prioritou strany je omezení sociálních dávek a jejich zneužívání. „V SPD uděláme všechno pro to, abychom v dalším období prosadili zákon na ukončení zneužívání dávek,“ prezentuje předseda. Strana se také vymezuje proti migraci, konkrétně Okamura zmiňuje přijetí uprchlíků z Afghánistánu, které česká vláda dočasně přijala po ovládnutí země radikálním hnutím Taliban.

„Nechceme už žádný lockdown, ale návrat k normálnímu životu,“ říká Okamura. Jako prioritu vypichuje návrat dětí do škol bez podmínek. Strana také již podala návrh na zrušení protiepidemických opatření ve školách. „Ukázalo se, že testování dětí ve školách nemá smysl,“ hodnotí výsledky plošného výzkumu na začátku školního roku Okamura.

Potravinová soběstačnost

Z dalších témat do voleb akcentuje Okamura podporu rodin, důchodců nebo zdravotně handicapovaných lidí. Posledním z pěti hlavních hesel strany je „Potopíme Piráty“. Okamura ho prezentoval s úsměvem a lehkou nadsázkou, vysvětluje to tím, že koalice Pirátů a STAN má přesně opačný program než jeho SPD. Zmiňuje třeba podporu přijetí eura. Zároveň se Okamura vymezil, že SPD nepůjde nikdy do koalice s Piráty.

V souvislosti s Jarmarky SPD strana podporuje produkci potravin v Česku a posílení soběstačnosti tuzemské zemědělské produkce. Okamura v souvislosti s tím kritizuje výši marží velkých supermarketů, které od českých dodavatelů potraviny nakupují. „Mohli bychom být potravinově soběstačnou zemí, ještě v 90. letech jsme byli soběstační v bramborách, mrkvi nebo cibuli,“ vyjmenoval.

Problém vidí především v tom, že na území orné půdy v Česku vznikají průmyslové továrny, staví se solární elektrárny nebo pěstuje řepka. Místo by využil raději k zemědělské produkci základních plodin. Věří, že podobný krok by přispěl i ke zpomalení inflace například právě u potravin.

Změnit by SPD chtěla také fungování exekutorů, převedla by je pod státní kontrolu.