Úřad pro stranické hospodaření hlásí první dva prohřešky v předvolební kampani

Neoznámení adresy internetových stránek a chybějící transparentní účet – to je prohřešek jedné ze stran, jímž se v kampani před volbami do sněmovny zabýval úřad dohlížející na hospodaření politických stran.

„Nejčastějším porušením volebního zákona je neoznačování prostředků volební kampaně informací o zadavateli a zpracovateli,“ shrnuje jeho mluvčí Luisa Divišová. „U jakékoliv formy kampaně, třeba billboardu, by mělo být možné zjistit, kdo za ní stojí. Tedy kdo si ji zadal a kdo ji zpracoval. Například kdyby byla pobuřující, tak aby bylo jasné, kdo za ní je,“ vysvětluje člen úřadu Jan Outlý.

Jedno ze dvou řízení už úřad pravomocně ukončil a udělil napomenutí bez finanční sankce. „Jednalo se o neoznámení adresy internetových stránek, na kterých budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a volebního účtu,“ dodává Divišová, která stejně jako Outlý neupřesnila, o kterou stranu se jednalo.

Práce ministra, hejtmana či starosty, nebo kampaň kandidáta?

Dohledový úřad se v kampani před letošními volbami častěji setkává s tím, že veřejní funkcionáři, kteří zároveň kandidují, prezentují výsledky své práce, aniž by oficiálně dělali kampaň. „Můžou to být ministři, hejtmani či starostové,“ vysvětluje Outlý, podle něhož vždy záleží na jednotlivých případech.

„Kdyby například ministr dopředu ohlásil, že bude někde vystupovat na pódiu, tak by to kampaň byla. Podle aktuálního znění zákona je však obtížné to řešit jako přestupek, což ale neznamená, že to není problém. Můžeme tak spíše doporučovat a apelovat,“ informuje.

Další z problémů v kampani spočívá v tom, že se do kampaně zapojují spolky a lidé, kteří se u úřadu nezaregistrovali jako třetí osoby. To po nich přitom zákon v některých případech vyžaduje. „Není to případ toho, že někdo sám za sebe v komentářích na sítích agituje za stranu. Když ale do komentářů přidává profesionální grafiky, za které by se normálně platilo, a strana o tom neví, tak pak se musí zaregistrovat,“ vysvětluje Outlý s tím, že povinná registrace se týká i negativní kampaně.

V souvislosti s registrací třetích osob se dohledový úřad zabývá kampaní spolku Milion chvilek, který na sociálních sítích přesvědčuje lidi, aby přišli k volbám a podpořili jednu z opozičních koalic. Informoval o tom Deník N. Podle Outlého úřad nemůže k věci sdělovat bližší informace. „Zabýváme se řádově desítkami podobných podnětů. Je to běžné před každými volbami,“ říká.

Podle webu úřadu se mezi třetí osoby registrovalo zatím šestnáct osob, z toho šest fyzických a deset právnických. „Jejich počet ještě naroste, ale ne tak výrazně jako před minulými volbami do sněmovny. Tehdy jich bylo asi padesát, ale odhadem dobrá polovina z nich se registrovat nemusela, protože nešlo o kampaň ve smyslu zákona,“ doplnil Outlý.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí se primárně zabývá financováním politických subjektů a jejich volebních kampaní. V těch můžou strany, hnutí i koalice utratit maximálně 90 milionů korun, výdaje pak musejí uvádět na transparentních účtech.