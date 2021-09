Případů srdečního selhání přibývá. Unikátní léčba a vyšetření ale život pacientů zlepšují

Je to už víc než třináct let, co Jiří Čech poprvé přišel k lékaři s tím, že při sportu a práci není něco v pořádku. „Začal jsem mít problém dodýchávat aktivitu, měl jsem problém se rychleji zrelaxovat,“ popsal.

Kvůli nemoci hrozí Jiřímu Čechovi podle lékařů také zavodňování plic. „S panem profesorem to odhadujeme na dva až tři litry za den a je důležité, aby to z těla odešlo,“ dodal pacient. Už dva roky to hlídá speciální zařízení, které má v dolní duté žíle. Čech ho dostal jako první pacient na světě.

„Drát, který obsahuje senzory, nám říká jednoduchou informaci - jak zavodněný, nebo odvodněný pacient je, tedy jaká míra selhání u pacienta právě probíhá,“ upřesnil primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce Petr Neužil.

Lékaři jsou schopni díky takovému zařízení sledovat každý den přes internet, jak se stav pacienta vyvíjí a podle toho mu třeba na dálku okamžitě upraví léky. „Nesmíme dopustit, aby se srdeční selhání zhoršovalo, protože tam potom probíhají procesy, které jsou nevratné,“ dodal Neužil.

Odhalit nemoc včas je zásadní

U zhruba poloviny lidí není problém se srdcem patrný na první pohled. Tak jako v případě Jindřicha Topiče. Má ztuhlou levou komoru, a to působilo velký tlak uvnitř srdce. Jeho problémy vyřešila další inovativní metoda. Osmimilimetrový otvor, který přenáší tlak do pravé části srdce. „Po třech dnech jsem odešel po svých domů a dodneška žiju,“ řekl Topič.

Lékaři chtějí na podzim zařadit do studie i další pacienty, v současnosti jich přibývá. „Já se domnívám, že to není způsobeno výskytem nových případů, spíš je to dáno tím, že jsme schopni díky současné medicíně prodloužit život pacientům, kteří srdeční selhání mají,“ vysvětlil Málek. Důležité je podle odborníků odhalit nemoc včas.