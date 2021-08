V zabezpečení železnice Česko podle Jurečky zaspalo. Zásadní je evropský systém, reagoval Havlíček

Strojvedoucím se díky úpravě vyhlášky prodlouží minimální doba odpočinku ze současných šesti hodin na sedm. „Je to malé zlepšení, ale musíme si uvědomit, že jiný standard bezpečnosti jak pro strojvedoucí, tak pro cestující, je především v technickém zabezpečení,“ prohlásil Jurečka.

„Rozhodně, to co jsme přijali, není řešení. Je to jedno z řady řešení,“ vysvětlil Havlíček.

Jurečka ho upozornil, že v zabezpečení tratí je Česká republika obrovsky pozadu. Celoevropský zabezpečovací systém ETCS je podle něj zatím na 500 kilometrech tratí. „Ostatní nemají adekvatní zabezpečení na rozdíl od Německa, kde už funguje desítky let zabezpečovač. Sice nedosahuje takové kvality jako ETCS, ale výrazným způsobem zvyšuje bezpečnostní standard,“ podotkl Jurečka.

Chybí konkurence

Šéf lidovců si myslí, že na železnici nejde jen o peníze, ale že nefunguje systém komplexně. Tvrdí, že se nerealizují zakázky a chybí konkurence na trhu firem, které nabízejí zabezpečení železničních tratí. Za symbolické považuje, že se mluví o přetížení strojvedoucích, a přitom samotný ministr dopravy sedí na dvou židlích a řídí také resort průmyslu.

Havlíček ho ujistil, že má čas věnovat se stavu na české železnice. Zdůraznil, že počet nehod v Česku je srovnatelný se sousedy. „V Německu i přes ty systémy, které vypadají na první pohled dobře, ale žádný neochrání stoprocentně, se stane 48 nehod ve smyslu srážek jedoucích vozidel. V České republice jich bylo sedm, beru poslední uzavřený rok,“ uvedl ministr.

Doplnil, že vznikla bezpečnostní komise, která připravila komplexní řešení zabezpečení železnic. „Zásadní je ETCS a v tom se s panem předsedou Jurečkou shodneme,“ dodal. Ministr zároveň vysvětlil, že se zatím systém nevyužívá, protože se musí dobudovat. „V roce 2023 začínají jezdit první ETCS, v roce 2025 budeme mít hlavní koridorové tratě připraveny na ETCS,“ slíbil Havlíček.

Česko podle Jurečky zaspalo, protože vláda neinvestovala dostatek pěnez do bezpečnosti, ale do slev na jízdném. „A do roku 2025 budeme mít velký problém stihnout toto zabezpečení nejen po stránce infrastruktury, ale stihnout dovybavit všechna drážní vozidla,“ uvedl.