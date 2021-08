Na trati plánujeme systém ETCS, říká k nehodě na Chodsku šéf Správy železnic

„Jdeme cestou ETCS. Mapa už je těsně před zveřejněním, zajišťují se na to prostředky,“ konstatuje ředitel k podobě zabezpečení české železnice. Plně funkční by měl systém ETCS být na jaře 2023 na trati Olomouc–Uničov.

Zabezpečování železniční dopravy se podle Svobody řídí prioritami – například na tratích, kde se často křižují vlaky, je postupně nasazována snížená verze systému ETCS. „Je to proces na osm až devět let. Mysleli jsme, že to půjde trochu rychleji, ale je to i o kapacitách,“ připouští s tím, že zdroje a financování se zlepšují.